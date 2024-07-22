YKS tercih haftasına girildi! YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (2024 YKS tercih kılavuzu)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih tarihleri ve sürecin ayrıntıları YKS tercih kılavuzuyla duyuruldu. Takvim doğrultusunda, YKS tercihleri temmuz ayının son günlerinde başlayacak. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Peki, YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.