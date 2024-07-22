YKS tercih haftasına girildi! YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (2024 YKS tercih kılavuzu)

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, kılavuzda, "tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkanları (yatay geçiş, dikey geçiş gibi), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular" gibi konu başlıkları yer alıyor.