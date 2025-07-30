YKS tercih kılavuzu 2025: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? ÖSYM 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
YKS tercih kılavuzu için milyonlarca öğrenci geri sayıma başladı. YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları için gözler bugün ÖSYM’de olacak. Üniversite tercihleri için beklenen takvim belli oldu. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, 1-13 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yapacak. Tercih dönemi boyunca adaylar, üniversite bölümü ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme işlemlerini yapabilecek. YKS tercihleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Üniversitelerin öğrenim süresi, puan türü, genel kontenjan, özel koşul ve açıklamaları ve taban puanları kılavuzda yer alacak. Peki YKS tercih kılavuzu 2025 yayınlandı mı? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte, YKS tercih kılavuzu, üniversite kontenjanları ve taban puanları…
ÖSYM’den beklenen YKS tercih duyurusu geldi. Tercih süresi boyunca adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişim sağlayabilecek. Tercihler T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte bireysel olarak gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzunda tablo-3 ön lisans bölümlerini ifade ederken tablo 4 ise lisans bölümlerini ifade edecek. Adayların yerleştirme işlemleri yapılırken üniversitenin kontenjanları, başarı sıralaması ve adayın tercih sırası belirleyici olacak. Merkezi yerleştirmede herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adayların için ek yerleştirmeler yapılacak. Ek yerleştirme takvimi ise ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Peki YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları 2025 açıklandı mı? İşte, YKS tercih işlemlerine ilişkin detaylar…