YKS tercih kılavuzu 2025: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de
2025 YKS tercih süreci için geri sayım başladı. Milyonlarca aday, üniversite hayaline bir adım daha yaklaşmak için ÖSYM'nin tercih kılavuzunu ve resmi tarihleri merakla bekliyor. 22 Temmuz'da açıklanacak olan YKS sonuçlarının ardından öğrenciler aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihleri yapacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala gözler ÖSYM tarafından duyurulacak tercih takvimine çevrildi. Adaylar, TYT, AYT ve YDT puanlarına göre tercih yapacakları tarihleri öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Üniversite yerleştirme sürecinin en kritik aşaması olan tercih dönemiyle ilgili ÖSYM’nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri merakla bekleniyor. YKS tercihleri genellikle sonuçların açıklanmasından kısa süre sonra başlıyor. İşte 2025 YKS tercih sürecine dair ayrıntılar...