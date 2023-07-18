YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
2023 YKS tercih kılavuzu, adayların sınavdan aldıkları puanlar dahilinde onlara bir rehber olacak. 2023 YKS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin belirlediği tarihte yayımlanacak. YKS tercih kılavuzu adayların tercih edeceği alanlar hakkında özel koşulları ve nitelik taleplerini görmelerine imkan sağlayacak. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
2023 YKS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasına az bir zaman kala araştırılan konular arasında yer almaya başladı. YKS tercih kılavuzu kapsamında taban puanlar ve koşullar gibi detayları görüntüleyebilecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin kılavuzu yayımlayacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, 2023 üniversite tercihlerinde son durum...