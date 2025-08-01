YKS TERCİH KILAVUZU | YKS tercih ekranı 2025 erişime açıldı: YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

YKS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve kılavuz ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Erişime açılan YKS tercih ekranı, üniversite hayali kuran adaylar için kritik öneme sahip. Adaylar, 2 ve 4 yıllık ön lisans ile lisans bölümlerinin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. YKS tercih işlemleri, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, 2025 YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi.

YKS TERCİH KILAVUZU | YKS tercih ekranı 2025 erişime açıldı: YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi - 1

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih dönemi resmen başladı. ÖSYM, milyonlarca öğrencinin üniversiteye yerleşme hayalini gerçekleştireceği YKS tercih ekranını erişime açarken, güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de yayımlanan kılavuzla birlikte adayların erişimine sunuldu. Tercih süreci, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihler arasında belirli bir süreyle sınırlı olacak. Adayların bu süreyi dikkatle takip etmeleri ve tercihlerini kişisel ilgi alanlarına göre yapmaları büyük önem taşıyacak. Peki, 2025 YKS tercihleri nasıl yapılır, adayların kaç tercih hakkı var? İşte ayrıntılar...

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YKS TERCİH KILAVUZU | YKS tercih ekranı 2025 erişime açıldı: YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi - 2

2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlandı.

2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, tüm üniversitelerin bölümlerine ait güncel taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjan sayıları ve özel koşullar detaylı şekilde yer alıyor.

Adaylar, tercih sürecinde bu kılavuzu dikkatle inceleyerek hatasız ve bilinçli bir tercih yapma imkânı bulacak.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH KILAVUZU | YKS tercih ekranı 2025 erişime açıldı: YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi - 3

2025 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI

ÖSYM, tercih döneminin başlamasıyla birlikte resmi tercih kılavuzunu ve tercih ekranını erişime açtı.

Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YKS tercihleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH KILAVUZU | YKS tercih ekranı 2025 erişime açıldı: YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi - 4

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS TERCİH KILAVUZU | YKS tercih ekranı 2025 erişime açıldı: YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi - 5

2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte özellikle 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılıyor.

Sağlık, mühendislik, hukuk, eğitim, iletişim ve sosyal bilimler gibi alanlarda en çok tercih edilen bölümlerin 2025 yılı güncel verileri YÖK Atlas üzerinden de görüntülenebiliyor.

2025 YKS tercih dönemi, adayların üniversite yolculuğunda belirleyici rol oynayacak. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli hareket etmek, başarı sıralaması doğrultusunda gerçekçi tercihlerde bulunmak büyük önem taşıyor.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS TERCİH KILAVUZU | YKS tercih ekranı 2025 erişime açıldı: YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi - 6

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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