YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı: Son dakika ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihinde tamamlanırken binlerce öğrenci yerleşmek istedikleri, üniversite ve bölümlere listelerinde yer vermişti. YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber gözler kayıt takvimine çevrildi. Kayıt yaptıracak adaylar için online ve yüzyüze olmak üzere iki alternatif kayıt yöntemi bulunuyor. YKS yerleştirme sonuçları için ayrıca bir belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Elektronik (online) kayıt yaptıran adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacak. Peki YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, YKS 2025 yerleştirme sonucu görüntüleme ekranı…