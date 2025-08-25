YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı: Son dakika ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları son dakika ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç sorgulama ekranına erişim sağlayabilirler. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercihler alınacak. ÖSYM tarafından ek tercih işlemlerine ilişkin takvim daha sonra duyurulacak. İşte, YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı: Son dakika ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihinde tamamlanırken binlerce öğrenci yerleşmek istedikleri, üniversite ve bölümlere listelerinde yer vermişti. YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber gözler kayıt takvimine çevrildi. Kayıt yaptıracak adaylar için online ve yüzyüze olmak üzere iki alternatif kayıt yöntemi bulunuyor. YKS yerleştirme sonuçları için ayrıca bir belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Elektronik (online) kayıt yaptıran adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacak. Peki YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, YKS 2025 yerleştirme sonucu görüntüleme ekranı…

YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı: Son dakika ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler. 

YKS 2025 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı: Son dakika ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

ÖSYM'DEN ADAYLARA KAYIT UYARISI

ÖSYM'den yapılan açıklamada elektronik kayıtların 1-3 Eylül tarihlerinde alınacağı duyuruldu. Şahsen kayıt işlemleri ise 1-5 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı: Son dakika ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

KONTENJANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özvar, "Sevgili adaylarımız, 2025-YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin 'https://ykssonuc.osym.gov.tr' internet adresinden öğrenebilirsiniz. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekaya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim" dedi.

YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı: Son dakika ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı: Son dakika ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanı sıra üniversiteler de kendi sistemleri üzerinden kayıt işlemlerini kabul edecek. Belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması, kayıt sürecinin aksamaması açısından büyük önem taşıyor.

