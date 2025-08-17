YKS tercih sonuçları için gözler o tarihte

YKS 2025 tercih sonuçları için heyecan dorukta. Milyonlarca adayın merakla beklediği tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemin en çok araştırılan konularından biri oldu. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle sonuçlar için gözler o tarihlere çevrildi. İşte ÖSYM tarafından beklenen tarih.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen milyonlarca öğrenci, gözlerini ÖSYM'nin resmi duyuru sayfasına çevirdi. TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerine tercih eden adaylar şimdi yerleştirme sonuçlarını bekliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM, her yıl üniversite kayıt tarihlerinden önce YKS tercih sonuçlarını ilan ediyor. Bu nedenle 2025 yılında da sonuçların Ağustos ayının son haftasında yani en geç 25-29 Ağustos tarihlerinde erişime açılması öngörülüyor.

Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Yerleştirme sonuçlarının ardından, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASIYLA SÜREÇ HIZLANACAK

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, kazandıkları bölümlere kayıt için hazırlıklara başlayacak. Özellikle şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler için yurt başvuruları, burs imkanları ve taşınma hazırlıkları bu dönemde gündeme gelecek.

