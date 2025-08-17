YKS tercih sonuçları için gözler o tarihte

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM, her yıl üniversite kayıt tarihlerinden önce YKS tercih sonuçlarını ilan ediyor. Bu nedenle 2025 yılında da sonuçların Ağustos ayının son haftasında yani en geç 25-29 Ağustos tarihlerinde erişime açılması öngörülüyor.



Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.