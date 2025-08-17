YKS tercih sonuçları için gözler o tarihte
YKS 2025 tercih sonuçları için heyecan dorukta. Milyonlarca adayın merakla beklediği tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemin en çok araştırılan konularından biri oldu. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle sonuçlar için gözler o tarihlere çevrildi. İşte ÖSYM tarafından beklenen tarih.
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen milyonlarca öğrenci, gözlerini ÖSYM'nin resmi duyuru sayfasına çevirdi. TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerine tercih eden adaylar şimdi yerleştirme sonuçlarını bekliyor.