YKS tercih sonuçları için kritik tarih: YKS 2025 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları için heyecanlı geri sayım başlıyor. ÖSYM’nin adaylara üniversite tercihi için verdiği süre bugün doluyor. 1 Ağustos’ta başlayan tercih süreci 13 Ağustos saat 23.59’da tamamlanacak. Adayların tercih listelerini son dakikalara bırakmaması tavsiye edilirken gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen adaylar yerleştirme sonuçlarına odaklandı. YKS tercih sonuçları osym.sonuc.gov.tr adresinden yayımlanacak ve adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Peki YKS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuçlarında son durum…
YKS tercih sonuçları için dikkat çeken tarih belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre tercih işlemleri 13 Ağustos’ta tamamlanacak. Adaylar tercih dönemi sona ermeden listelerinde ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. YKS yerleştirme işlemlerinde adayların sınavdan elde ettikleri puanlar, başarı sıralamaları ve tercih sırası belirleyici olacak. Merkezi yerleştirmelerinden ardından herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar için ek yerleştirmeler yapılacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler e-kayıt ve üniversitelerden kayıt işlemlerini yapabilecek. Peki YKS yerleştirme sonuçları tarihi 2025 açıklandı mı? İşte, YKS tercih sonuçlarının açıklanması beklenen o tarih…