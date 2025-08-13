YKS tercih sonuçları için kritik tarih: YKS 2025 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı geri sayım başlıyor. ÖSYM’nin adaylara üniversite tercihi için verdiği süre bugün doluyor. 1 Ağustos’ta başlayan tercih süreci 13 Ağustos saat 23.59’da tamamlanacak. Adayların tercih listelerini son dakikalara bırakmaması tavsiye edilirken gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen adaylar yerleştirme sonuçlarına odaklandı. YKS tercih sonuçları osym.sonuc.gov.tr adresinden yayımlanacak ve adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Peki YKS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuçlarında son durum…

YKS tercih sonuçları için kritik tarih: YKS 2025 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

YKS tercih sonuçları için dikkat çeken tarih belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre tercih işlemleri 13 Ağustos’ta tamamlanacak. Adaylar tercih dönemi sona ermeden listelerinde ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. YKS yerleştirme işlemlerinde adayların sınavdan elde ettikleri puanlar, başarı sıralamaları ve tercih sırası belirleyici olacak. Merkezi yerleştirmelerinden ardından herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar için ek yerleştirmeler yapılacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler e-kayıt ve üniversitelerden kayıt işlemlerini yapabilecek. Peki YKS yerleştirme sonuçları tarihi 2025 açıklandı mı? İşte, YKS tercih sonuçlarının açıklanması beklenen o tarih…

EĞİTİM HABERLERİ

YKS tercih sonuçları için kritik tarih: YKS 2025 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TARİH

YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih dönemi için takvim belirlenirken yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. YKS yerleştirme sonuçları ise 13 Ağustos’ta erişime açıldı.

2025 yılında ise YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları için kritik tarih: YKS 2025 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından “YKS tercih sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama ekranına ulaşacak.

T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi gerçekleştirilecek. Şifresini unutan adaylar ÖSYM’den şifremi unuttum şeçeneğiyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapabilecek.

YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştikleri üniversiteyi, bölümü, puan türünü, tercih sıralaması gibi bilgileri görüntüleyebilecek.

YKS tercih sonuçları için kritik tarih: YKS 2025 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN TAKVİM YAYINLANACAK

Yerleştirme sonuçları paylaşıldıktan sonra üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenen tarihlerde istenen belgelerle üniversitelere kayıt yapacak. Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden online olarak yapılabildiği gibi okulların öğrenci işleri biriminden de yüz yüze olarak gerçekleştirilebilir. Kayıt işlemlerinin bu yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER