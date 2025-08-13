YKS tercih sonuçları için kritik tarih: YKS 2025 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için dikkat çeken tarih belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre tercih işlemleri 13 Ağustos’ta tamamlanacak. Adaylar tercih dönemi sona ermeden listelerinde ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. YKS yerleştirme işlemlerinde adayların sınavdan elde ettikleri puanlar, başarı sıralamaları ve tercih sırası belirleyici olacak. Merkezi yerleştirmelerinden ardından herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar için ek yerleştirmeler yapılacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler e-kayıt ve üniversitelerden kayıt işlemlerini yapabilecek. Peki YKS yerleştirme sonuçları tarihi 2025 açıklandı mı? İşte, YKS tercih sonuçlarının açıklanması beklenen o tarih…