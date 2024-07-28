YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanması ardından 25 Temmuz itibarıyla tercih süreci başladı. Tercih süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 YKS tercih takviminin ayrıntıları...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih takvimi - 1

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS tercih kılavuzu paylaşıldı. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih takvimi - 2

Tercih işlemlerini tamamlayan üniversite adayları sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM, YKS tercih sonuçları için tarih bildirmedi ancak üniversite kayıt tarihleri nedeniyle sonuç duyurusunun ağustos ayı ortasına kadar yapılması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih takvimi - 3

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih takvimi - 4

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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