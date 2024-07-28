YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih takvimi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanması ardından 25 Temmuz itibarıyla tercih süreci başladı. Tercih süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 YKS tercih takviminin ayrıntıları...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS tercih kılavuzu paylaşıldı. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor.