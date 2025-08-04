YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme takvimi
YKS 2025 tercih sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen yüz binlerce öğrenci, “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, öğrenciler hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrenebilecek. İşte 2025 ÖSYM YKS yerleştirme takvimi ve detaylar...
2025 YKS tercih işlemleri, ÖSYM’nin duyurduğu tarihler doğrultusunda sürmeye devam ediyor. Üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar ise YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının ardından adayların hangi üniversite ve bölümlere yerleştikleri belli olacak ve daha sonrasında üniversite kayıt dönemi başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?