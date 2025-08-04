YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme takvimi

2025 YKS tercih işlemleri, ÖSYM’nin duyurduğu tarihler doğrultusunda sürmeye devam ediyor. Üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar ise YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının ardından adayların hangi üniversite ve bölümlere yerleştikleri belli olacak ve daha sonrasında üniversite kayıt dönemi başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?