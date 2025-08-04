YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme takvimi

YKS 2025 tercih sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen yüz binlerce öğrenci, “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, öğrenciler hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrenebilecek. İşte 2025 ÖSYM YKS yerleştirme takvimi ve detaylar...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme takvimi - 1

2025 YKS tercih işlemleri, ÖSYM’nin duyurduğu tarihler doğrultusunda sürmeye devam ediyor. Üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar ise YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının ardından adayların hangi üniversite ve bölümlere yerleştikleri belli olacak ve daha sonrasında üniversite kayıt dönemi başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme takvimi - 2

2025 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıtları bu yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Üniversite kayıt dönemi öncesinde ise YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve öğrencilerin hangi üniversite ve bölümleri kazandığının duyurulması bekleniyor.

Takvime göre YKS tercih sonuçları 1 Eylül' kadar açıklanacak. Geçtiğimiz seneki bilgiler baz alındığında YKS tercih sonuçlarının ağustosun son haftasında açıklanacağı öngörülüyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme takvimi - 3

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvime göre, 2025 yılı YKS tercih işlemleri 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

Adaylar, bu tarihe kadar tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek.

Tercih işlemlerinin son günü saat 23.59 itibarıyla sistem kapatılacak.

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