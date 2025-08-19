YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2025: Üniversite tercih sonuçları için beklenen tarih

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü 2025 YKS tercih sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından alınan tercih işlemlerinin ardından öğrenciler, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Tercih maratonunu tamamlayan adaylar, üniversite kayıt sürecine geçebilmek için sonuçların duyurulacağı tarihi araştırıyor. Merakla beklenen sonuçlar için ise beklenen tarih belli oldu. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2025: Üniversite tercih sonuçları için beklenen tarih - 1

Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversiteli olma hayallerine bir adım kalan öğrenciler, YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bekleyişe başladı. Tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler, YÖK tarafından duyurulan üniversite kayıt takvimini merak ediyor. İşte 2025 YKS tercih sonuçları için beklenen tarih.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2025: Üniversite tercih sonuçları için beklenen tarih - 2

2025 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, her yıl olduğu gibi YKS tercih sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açacak. Geçmiş yıllara bakıldığında tercih sonuçlarının genellikle ağustos ayının son haftasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da 2025 YKS tercih sonuçlarının aynı takvime yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Üniversite kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak açıklandı. Bu nedenle 2025 yılında da sonuçların Ağustos ayının son haftasında yani en geç 25-29 Ağustos tarihlerinde erişime açılması öngörülüyor.

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2025: Üniversite tercih sonuçları için beklenen tarih - 3

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek.

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2025: Üniversite tercih sonuçları için beklenen tarih - 4

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Öncelikle elektronik kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak, ardından kazanan adaylar belirlenen tarihlerde üniversitelerine giderek kesin kayıtlarını tamamlayabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER