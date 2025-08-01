YKS tercih süreci: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır? YKS'de puan mı sıralama mı önemli?

YKS'DE PUAN MI SIRALAMA MI?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Başarı sıralamaları, o yıl sınava giren adaylar arasındaki göreceli konumunu net gösterdiği için daha stabil kabul ediliyor.

Başarı Sırası, YKS'ye giren adayların, hesaplanan her puan türüne göre küçükten büyüğe doğru ayrı ayrı dizildiği sıralamadır. Başarı Sırası Ortalaması: YKS'ye giren adayların ikametgah illerine göre il bazında puan türlerinin ortalamasıdır.

Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı. Puanlar sınavın zorluk derecesine göre dalgalanırken,



