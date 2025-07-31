YKS tercih sürecinde kritik soru: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli?

YKS TERCİHLERİ İÇİN DANIŞMANLIK NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, adaylara üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olması amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "tercih danışmanlığı" hizmeti verecek. Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak.



Bu süreçte adayların kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer birey olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.



Ayrıca tercih yapacak öğrenciler için üniversiteler tercih fuarları düzenleyecek.