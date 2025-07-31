YKS tercih sürecinde kritik soru: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Açıklama ardından YKS tercih süreciyle ilgili birçok soru gündeme geldi. Peki, adaylar tercihlerini neye göre belirlemeli? YKS tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli?

YKS tercih sürecinde kritik soru: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30–31 Temmuz 2025 tarihlerinde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayınladı. 2025 YKS tercih işlemleri ise 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabiliyor. Bu kılavuzda; adayların tercih yaparken değerlendirmesi gereken taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve program özel koşulları yer alıyor.

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YKS tercih sürecinde kritik soru: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli? - 2

ADAYLAR TERCİHLERİNİ NEYE GÖRE BELİRLEMELİ?

Adayların, ilgi ve yeteneklerine göre, iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak.

Adaylar, tercihlerinde listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında ise sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altında yer alan üniversite programlarını, 2024 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalı.

YKS tercih sürecinde kritik soru: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli? - 3

YKS'DE PUAN MI SIRALAMA MI?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Başarı sıralamaları, o yıl sınava giren adaylar arasındaki göreceli konumunu net gösterdiği için daha stabil kabul ediliyor. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı. Puanlar sınavın zorluk derecesine göre dalgalanırken,

YKS tercih sürecinde kritik soru: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli? - 4

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

YKS tercih sürecinde kritik soru: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli? - 5

YKS TERCİHLERİ İÇİN DANIŞMANLIK NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, adaylara üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olması amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "tercih danışmanlığı" hizmeti verecek. Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak.

Bu süreçte adayların kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer birey olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.

Ayrıca tercih yapacak öğrenciler için üniversiteler tercih fuarları düzenleyecek.

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