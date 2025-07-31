YKS tercih sürecinde kritik soru: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Açıklama ardından YKS tercih süreciyle ilgili birçok soru gündeme geldi. Peki, adaylar tercihlerini neye göre belirlemeli? YKS tercih listesi nasıl hazırlanır, puan mı sıralama mı önemli?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30–31 Temmuz 2025 tarihlerinde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayınladı. 2025 YKS tercih işlemleri ise 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabiliyor. Bu kılavuzda; adayların tercih yaparken değerlendirmesi gereken taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve program özel koşulları yer alıyor.