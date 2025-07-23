YKS tercih takvimi 2025: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayan yaklaşık 2,5 milyon aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025 YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sonuçlarından aldıkları TYT ve AYT puanlarına göre 2 veya 4 yıllık üniversitelere tercih yapacak olan adaylar, tercihlerini yaparken sözel, sayısal puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkate alacak. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayan 2,5 milyon aday puanlarını sorgulamaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralamalarının belli olmasıyla birlikte adaylar sözel ve sayısal puanlarına göre, ilgi alanları ve kendilerine uygun bölümlerin bulunduğu üniversitelere tercih yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzu sonrasında adaylar tercih robotu kullanarak fikir sahibi olabilecek. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?