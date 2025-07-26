YKS tercih takvimi 2025: YKS (üniversite) tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM tercih kılavuzunda
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza çevrildi. YKS sonuçlarından aldıkları puanlara göre üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri için tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM üzerinden tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde YKS tercih tarihi, ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Peki, 2025 YKS (üniversite) tercihleri ne zaman yapılacak?
2025 YKS (üniversite) tercih döneminin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih bilgisi araştırılıyor. Adaylar TYT ve AYT'den aldıkları sonuçlar ve başarı sıralamasına göre tercihlerini yapacak. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?