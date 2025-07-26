YKS tercih takvimi 2025: YKS (üniversite) tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM tercih kılavuzunda

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza çevrildi. YKS sonuçlarından aldıkları puanlara göre üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri için tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM üzerinden tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde YKS tercih tarihi, ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Peki, 2025 YKS (üniversite) tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih takvimi 2025: YKS (üniversite) tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM tercih kılavuzunda - 1

2025 YKS (üniversite) tercih döneminin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih bilgisi araştırılıyor. Adaylar TYT ve AYT'den aldıkları sonuçlar ve başarı sıralamasına göre tercihlerini yapacak. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

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YKS tercih takvimi 2025: YKS (üniversite) tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM tercih kılavuzunda - 2

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS tercih takvimi 2025: YKS (üniversite) tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM tercih kılavuzunda - 3

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, yayımlanacak kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.

İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.

YKS tercih takvimi 2025: YKS (üniversite) tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM tercih kılavuzunda - 4

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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