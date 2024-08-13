YKS tercih sonuç ekranı açıldı: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl öğrenilir? (osym.gov.tr tercih sonuç sayfası)
2024-YKS tercih sonuçları için bekleyiş 13 Ağustos itibariyle son buldu. 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, YKS tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir." denildi.
2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih işlemlerini yapan ve yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı. İşte 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı.