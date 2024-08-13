YKS tercih sonuç ekranı açıldı: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl öğrenilir? (osym.gov.tr tercih sonuç sayfası)

2024-YKS tercih sonuçları için bekleyiş 13 Ağustos itibariyle son buldu. 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, YKS tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir." denildi.

YKS tercih sonuç ekranı açıldı: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl öğrenilir? (osym.gov.tr tercih sonuç sayfası) - 1

2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih işlemlerini yapan ve yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı. İşte 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS tercih sonuç ekranı açıldı: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl öğrenilir? (osym.gov.tr tercih sonuç sayfası) - 2

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar YKS tercih sonuçlarını T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS tercih sonuç ekranı açıldı: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl öğrenilir? (osym.gov.tr tercih sonuç sayfası) - 3

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS tercih sonuç ekranı açıldı: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl öğrenilir? (osym.gov.tr tercih sonuç sayfası) - 4

YKS TERCİH SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM, YKS tercih sonuç duyurusunda; "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.10'dan itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır." ifadelerini kullandı.

YKS tercih sonuç ekranı açıldı: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl öğrenilir? (osym.gov.tr tercih sonuç sayfası) - 5

ÜNİVERSİTE KAYITLARI DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS tercih sonuç ekranı açıldı: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl öğrenilir? (osym.gov.tr tercih sonuç sayfası) - 6

YKS EK TERCİH TARİHLERİ

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER