YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM üniversite tercih sonuçları sorgulama)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçları, üniversite hayatına başlamak için heyecanla bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024 YKS yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuç ekranına çevirdi. Peki, 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih işlemlerini yapan ve sonuçlarını bekleyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için tarihler merak ediliyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?