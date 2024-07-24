YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS tercih takvimi)

YKS tercih yani yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 25 Temmuz'da başlayacak olan tercih işlemlerinin ardından merak konusu oldu. YKS sınav sonuçlarına göre istedikleri üniversitelerin tercihlerini yapacak olan öğrenciler, ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi de sorgulamaya başladı. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS tercih takvimi) - 1

2024 YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak olan tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise tercih sonuç tarihi gündeme gelecek. Peki, 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS tercih takvimi) - 2

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS tercih takvimi) - 3

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS tercih takvimi) - 4

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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