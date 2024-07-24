YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS tercih takvimi)
YKS tercih yani yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 25 Temmuz'da başlayacak olan tercih işlemlerinin ardından merak konusu oldu. YKS sınav sonuçlarına göre istedikleri üniversitelerin tercihlerini yapacak olan öğrenciler, ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi de sorgulamaya başladı. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak olan tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise tercih sonuç tarihi gündeme gelecek. Peki, 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?