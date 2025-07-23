YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri

Üniversite tercihlerinin açılmasına sayılı günler kala TÜİK, 2024 Yükseköğretim İstihdam Verilerini açıkladı. Buna göre; pilotaj para kazandırıyor, tıp ve özel eğitim öğretmenliği en hızlı iş bulanlar arasında. İşte ayrıntılar...

YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri’ni yayımladı.

Raporda mezunların istihdam oranları, kazanç seviyeleri ve iş bulma süreleri gibi veriler dikkat çekti.

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YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri - 2

Rapora göre, lisans mezunları arasında en yüksek aylık ortalama geliri elde eden bölüm pilotaj oldu.

Ön lisans mezunlarında ise polis meslek eğitimi zirvede yer aldı.

YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri - 3

2023’te yüzde 75,6 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, 2024’te yüzde 75’e geriledi.

Ön lisans mezunları için bu oran 2023’te yüzde 67,7 iken, 2024’te yüzde 66,4’e düştü.

YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri - 4

Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler:

Tıp: yüzde 96,4

Özel Eğitim Öğretmenliği: yüzde 95,1

Elektrik Öğretmenliği: yüzde 92,4

Dil ve Konuşma Terapisi: yüzde 91,9

Elektronik Öğretmenliği: yüzde 91,9

YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri - 5

Lisans mezunlarının eğitim alanlarına göre en yüksek istihdam oranına sahip ilk beş alan:

Sağlık ve Refah: yüzde 86,7

Mühendislik, İmalat ve İnşaat: yüzde 82,9

Bilişim ve İletişim Teknolojileri: yüzde 78,7

Eğitim: yüzde 77,6

Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Veterinerlik: yüzde 74,6

YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri - 6

En yüksek kayıtlı istihdama sahip ön lisans bölümleri:

Polis Meslek Eğitimi: yüzde 92,3

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: yüzde 88,2

Endüstriyel Kalıpçılık: yüzde 87,4

Metalurji: yüzde 85,2

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi: yüzde 84,5

YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri - 7

İşe en hızlı girilen lisans bölümleri:

Dil ve Konuşma Terapisi (2,2 ay)

Tıp (4,1 ay)

Özel Eğitim Öğretmenliği (4,3 ay)

Eczacılık (5,1 ay)

Ebelik (7,6 ay)

Ön lisans düzeyinde:

Polis Meslek Eğitimi (2,9 ay)

Optisyenlik (9,4 ay)

Aşçılık (10,9 ay)

Eczane Hizmetleri (11,8 ay)

Kabin Hizmetleri (11,8 ay)

YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri - 8

Lisans mezunları arasında en yüksek ortalama gelire sahip bölümler:

Pilotaj, Matematik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Tıp, Uçak Mühendisliği

Ön lisans düzeyinde en çok kazandıran bölümler:

Polis Meslek Eğitimi, Uçak Teknolojisi, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Marka İletişimi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

En düşük maaş ortalaması olan bölümler:

Resim, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Heykel, Tiyatro, Oyunculuk

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