YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri

Lisans mezunları arasında en yüksek ortalama gelire sahip bölümler:



Pilotaj, Matematik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Tıp, Uçak Mühendisliği



Ön lisans düzeyinde en çok kazandıran bölümler:



Polis Meslek Eğitimi, Uçak Teknolojisi, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Marka İletişimi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı



En düşük maaş ortalaması olan bölümler:



Resim, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Heykel, Tiyatro, Oyunculuk