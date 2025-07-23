YKS tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı... İşte en çok kazandıran üniversite bölümleri
Üniversite tercihlerinin açılmasına sayılı günler kala TÜİK, 2024 Yükseköğretim İstihdam Verilerini açıkladı. Buna göre; pilotaj para kazandırıyor, tıp ve özel eğitim öğretmenliği en hızlı iş bulanlar arasında. İşte ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri’ni yayımladı.
Raporda mezunların istihdam oranları, kazanç seviyeleri ve iş bulma süreleri gibi veriler dikkat çekti.