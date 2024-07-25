YKS tercihleri başladı (ÖSYM tercih ekranı ve 2024 YKS tercih kılavuzu)
ÖSYM Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alınmaya başlandı.Tercih yapacak adayların ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-YKS Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Peki, YKS tercih başvurusu nasıl yapılır? YKS tercihleri için son gün ne zaman? İşte YKS 2024 tercih kılavuzunda yer alan bilgiler...
Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren yapılabilecek.
Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.