YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 üniversite tercihleri
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri, 8-9 Haziran'da TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrenci, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavlarına katıldı. 3 oturumlu olan YKS sınavlarını tamamlayan adaylar, sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Öte yandan tercih tarihi araştırmaları da hız kazandı. İşte, 2024 üniversite tercihlerinde son durum...