YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS 2025 tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih başvuruları için geri sayım sürüyor. Sınav sürecinin ardından adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih dönemiyle ilgilenmeye başladı. Adaylar, YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri ve tercih takvimi gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç duyurusu ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 YKS tercih kılavuzu ile birlikte, üniversite tercih süreci ve yerleştirme takvimi netlik kazanacak.