YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS 2025 tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih başvuruları için geri sayım sürüyor. Sınav sürecinin ardından adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih dönemiyle ilgilenmeye başladı. Adaylar, YKS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri ve tercih takvimi gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS 2025 tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de - 1

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç duyurusu ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 YKS tercih kılavuzu ile birlikte, üniversite tercih süreci ve yerleştirme takvimi netlik kazanacak.

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YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS 2025 tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de - 2

YKS TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz 2025 tarihinde start alacak tercihler, 11 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Tercih yapacak adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile mobil uygulama üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS 2025 tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de - 3

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS 2025 tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de - 4

TERCİH DANIŞMANLIĞI BİRİMİ KURULDU

Millî Eğitim Bakanlığı, tercih döneminde öğrenci ve velilere destek sunmak amacıyla Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde 19 bin 566 Üniversite Tercih Danışmanlığı Birimi oluşturdu.

Bu birimler; Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), Mesleki Eğitim Merkezleri ve resmî okul/kurumlarda görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla hizmet verecek şekilde planlandı.

Tercih Danışmanlığı birimlerinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar öğrencilerin kendilerini tanımaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedef belirlemeleri ve bilinçli tercihler yapmaları amacıyla öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirecekler.

Veliler de bu süreçte bilgilendirme toplantıları ve bireysel danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

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