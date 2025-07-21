YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS 2025 tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

TERCİH DANIŞMANLIĞI BİRİMİ KURULDU

Millî Eğitim Bakanlığı, tercih döneminde öğrenci ve velilere destek sunmak amacıyla Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde 19 bin 566 Üniversite Tercih Danışmanlığı Birimi oluşturdu.



Bu birimler; Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), Mesleki Eğitim Merkezleri ve resmî okul/kurumlarda görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla hizmet verecek şekilde planlandı.



Tercih Danışmanlığı birimlerinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar öğrencilerin kendilerini tanımaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedef belirlemeleri ve bilinçli tercihler yapmaları amacıyla öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirecekler.



Veliler de bu süreçte bilgilendirme toplantıları ve bireysel danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.



