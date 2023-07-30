YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite tercihleri o tarihte sona erecek

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, tercihlerini 8 Ağustos saat 23.59'a kadar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.