YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite tercihleri o tarihte sona erecek
Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS işlemleri yakın zaman sonra sona erecek. Sürecin ardından değerlendirme işlemi yapılacak ve yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olur?
YKS tercih süreci başladı. Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci önem arz ediyor. Henüz tercihlerini yapmayan adaylar ise ÖSYM'nin belirlediği son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2023 üniversite tercihlerine dair son bilgiler...