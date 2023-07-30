YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite tercihleri o tarihte sona erecek

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS işlemleri yakın zaman sonra sona erecek. Sürecin ardından değerlendirme işlemi yapılacak ve yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olur?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite tercihleri o tarihte sona erecek - 1

YKS tercih süreci başladı. Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci önem arz ediyor. Henüz tercihlerini yapmayan adaylar ise ÖSYM'nin belirlediği son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2023 üniversite tercihlerine dair son bilgiler...

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YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite tercihleri o tarihte sona erecek - 2

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, tercihlerini 8 Ağustos saat 23.59'a kadar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite tercihleri o tarihte sona erecek - 3

TERCİH YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

Adaylar, yayımlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yine osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Üniversite tercihi yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Öte yandan adaylar, ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak, tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak olup, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Yalnızca elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite tercihleri o tarihte sona erecek - 4

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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