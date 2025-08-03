YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 ÖSYM üniversite tercih takvimi

2025 YKS tercihlerinin ne zaman biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. 1 Ağustos'ta başlayan YKS üniversite tercihleriyle birlikte, adaylar puanları ve başarı sıralarına göre tercih yapıyor. YKS tercihleri devam ederken, tercihlerini henüz yapmamış olan adaylar ise tercihlerin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek?