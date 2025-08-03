YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 ÖSYM üniversite tercih takvimi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, üniversite adayları için en kritik dönemlerden biri olmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, adayların tercih işlemlerini 1 Ağustos tarihi itibarıyla yapmaya başladı. Tercihlerini henüz tamamlamamış olan adaylar ise YKS tercihlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 ÖSYM üniversite tercih takvimi - 1

2025 YKS tercihlerinin ne zaman biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. 1 Ağustos'ta başlayan YKS üniversite tercihleriyle birlikte, adaylar puanları ve başarı sıralarına göre tercih yapıyor. YKS tercihleri devam ederken, tercihlerini henüz yapmamış olan adaylar ise tercihlerin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek?

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YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 ÖSYM üniversite tercih takvimi - 2

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvime göre, 2025 yılı YKS tercih işlemleri 13 Ağustos tarihinde sona erecek. Adaylar, bu tarihe kadar tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek. Tercih işlemlerinin son günü saat 23.59 itibarıyla sistem kapatılacak. Bu nedenle son dakikaya kalmadan tercihlerin tamamlanması büyük önem taşıyor.

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 ÖSYM üniversite tercih takvimi - 3

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih işlemlerinin üniversite kayıt döneminin tamamlanmasının ardından başlaması ve belli olan boş kontenjanlara göre açılması bekleniyor.

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 ÖSYM üniversite tercih takvimi - 4

EKSİK VEYA HATALI TERCİH YAPMAYIN

YKS tercih işlemlerinde yapılacak en küçük bir hata, adayın hayalindeki bölüme yerleşememesine neden olabilir. Bu nedenle tercih yapılmadan önce üniversitelerin kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları ve özel koşulları dikkatlice incelenmeli. Ayrıca tercihler, mutlaka bir rehber öğretmen ya da uzman desteği alınarak tamamlanmalı.

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