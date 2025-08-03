YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 ÖSYM üniversite tercih takvimi
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, üniversite adayları için en kritik dönemlerden biri olmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, adayların tercih işlemlerini 1 Ağustos tarihi itibarıyla yapmaya başladı. Tercihlerini henüz tamamlamamış olan adaylar ise YKS tercihlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek?
2025 YKS tercihlerinin ne zaman biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. 1 Ağustos'ta başlayan YKS üniversite tercihleriyle birlikte, adaylar puanları ve başarı sıralarına göre tercih yapıyor. YKS tercihleri devam ederken, tercihlerini henüz yapmamış olan adaylar ise tercihlerin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek?