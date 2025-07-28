YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 YKS tercih dönemi için gözler ÖSYM'de
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Adaylar TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre 2 ve 4 yıllık bölümler için üniversite tercihi yapacak. Tercih tarihleri, adayların üniversite ve bölüm seçimlerini yapacakları en kritik dönemi belirliyor. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2025 YKS tercih tarihleri.
2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci tercih takvimine odaklandı. ÖSYM'nin resmi duyurusu beklenirken, tercih işlemlerinin başlamasına da artık çok az bir zaman kaldı. Adaylar, tercih sürecinde nelere dikkat etmeli, hangi bölümleri önceliklendirmeli? Tercih kılavuzu, başarı sırası, taban puanlar ve yerleştirme sürecine dair tüm ayrıntılar haberimizde.