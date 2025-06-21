YKS tercihleri ne zaman? (YKS tercih takvimi 2025)

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları için bekleyiş devam ederken gündeme gelen konulardan biri de tercih süreci oldu. Sonuçlar duyulur duyulmaz gündeme gelecek üniversite tercih dönemi, adaylar için kritik bir süreç olacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS tercihleri ne zaman? (YKS tercih takvimi 2025) - 1

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 21–22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların ilanı ardından ÖSYM tarafından tercih süreci başlatılacak.

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YKS tercihleri ne zaman? (YKS tercih takvimi 2025) - 2

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi takvim henüz yayımlanmamış olsa da, önceki yıllara bakıldığında YKS tercih dönemi temmuz ayının son haftasında başlıyor ve yaklaşık 1 hafta sürüyor. Örneğin 2024 yılında tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos arasında yapılmıştı. Buna göre bu yıl da benzer şekilde temmuz sonunda tercih ekranı açılacak ve ağustos başında kapanacak.

YKS tercihleri ne zaman? (YKS tercih takvimi 2025) - 3

TERCİHLER NASIL ALINACAK?

Adaylar tercihlerini, bu tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.

İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.

YKS tercihleri ne zaman? (YKS tercih takvimi 2025) - 4

TERCİH YAPARKEN PUANA MI, SIRALAMAYA MI BAKILIR?

Öncelikle hem puanların hem de başarı sıralarının geçtiğimiz senenin verileri olduğunu unutmayın. Puanlar yıldan yıla, soruların zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıraları puanlara göre nispeten daha sabittir. Bu nedenle başarı sırasına göre tercih yapılması daha doğru olacaktır.

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