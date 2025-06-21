YKS tercihleri ne zaman? (YKS tercih takvimi 2025)
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları için bekleyiş devam ederken gündeme gelen konulardan biri de tercih süreci oldu. Sonuçlar duyulur duyulmaz gündeme gelecek üniversite tercih dönemi, adaylar için kritik bir süreç olacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 21–22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların ilanı ardından ÖSYM tarafından tercih süreci başlatılacak.