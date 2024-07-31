YKS tercihlerinde son gün ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz'da başlamasının ardından, başvurularda son günlere girildi.YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan yararlanarak üniversite tercihi yapan adaylar, ÖSYM sisteminden hangi tarihe kadar tercih işlemi yapabileceklerini merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
Üniversiteli adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi devam ediyor. 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı. Tercihlerin ardından yerleştirme işlemleri yapılacak. Akabinde ise üniversite kayıt süreci start alacak.