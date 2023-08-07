YKS tercihlerleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman son?

Üniversiteli adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde artık son viraja girildi. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapıyor. Peki, YKS tercihlerleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman son?

YKS tercihlerleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman son? - 1

2023 üniversite tercihleri adayların gündeminde yer alıyor. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmıştı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. İşte, ÖSYM'nin YKS tercihlerini bitireceği tarih...

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YKS tercihlerleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman son? - 2

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS tercih işlemleri, 8 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.


Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS tercihlerleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman son? - 3

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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