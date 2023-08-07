YKS tercihlerleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman son?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS tercih işlemleri, 8 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.



Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.



Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.