YKS tercihlerleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman son?
Üniversiteli adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde artık son viraja girildi. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapıyor. Peki, YKS tercihlerleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman son?
2023 üniversite tercihleri adayların gündeminde yer alıyor. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmıştı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. İşte, ÖSYM'nin YKS tercihlerini bitireceği tarih...