YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı mı, saat kaçta yayımlanacak? (2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı)
YKS (TYT-AYT) soru ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'yi tamamlayan adaylar, bugün AYT oturumları için sınava girecekleri okullara gitti. On binlerce adayın katılım sağladığı YKS'nin ikinci oturumu AYT bugün itibarıyla tamamlandı. Sınavların sona ermesinin ardından adaylar, netlerini ve alacakları puanı tahmin edebilmek için TYT ve AYT soru ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı mı, saat kaçta yayımlanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) geride kaldı. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün tamamlandı. AYT sınavının sona ermesiyle birlikte, YKS soru ve cevap anahtarının ne zaman, saat kaçta yayımlanacağı merak konusu oldu. Peki, YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?