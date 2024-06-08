YKS (TYT) ilk oturumu tamamlandı: YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 8 Haziran Cumartesi günü TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumu ile başladı. 2 saat 45 dakika süren TYT oturumu saat 13.00'de sona erdi. Peki, YKS'nin AYT ve YDT saat kaçta başlayacak? YKS'nin ikinci ve üçüncü oturum kaç dakika sürecek? İşte YKS oturumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde, Lefkoşa’da ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de toplam 245 sınav merkezinde düzenlendi. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev aldığı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde 20 soru soruldu. İlk oturumu geride bırakan adaylar, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin son kontrollerini yapıyor.