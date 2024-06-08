YKS (TYT) ilk oturumu tamamlandı: YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 8 Haziran Cumartesi günü TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumu ile başladı. 2 saat 45 dakika süren TYT oturumu saat 13.00'de sona erdi. Peki, YKS'nin AYT ve YDT saat kaçta başlayacak? YKS'nin ikinci ve üçüncü oturum kaç dakika sürecek? İşte YKS oturumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

YKS (TYT) ilk oturumu tamamlandı: YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi) - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde, Lefkoşa’da ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de toplam 245 sınav merkezinde düzenlendi. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev aldığı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde 20 soru soruldu. İlk oturumu geride bırakan adaylar, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin son kontrollerini yapıyor.

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YKS (TYT) ilk oturumu tamamlandı: YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi) - 2

TYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

YKS (TYT) ilk oturumu tamamlandı: YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi) - 3

YDT OTURUMU HAKKINDA

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS (TYT) ilk oturumu tamamlandı: YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi) - 4

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak. Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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