YKS (TYT) saat kaçta başlayacak/bitecek? TYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2024 YKS sınavı saati ve süresi)

Her yıl bir kez yapılan YKS TYT sınavı bu yıl cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek için çalışan ve sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, YKS TYT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?