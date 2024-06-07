YKS (TYT) saat kaçta başlayacak/bitecek? TYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2024 YKS sınavı saati ve süresi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Güzel bir üniversitede okuyabilme hayaliyle sınava girecek olan öğrencilerin katılım sağlayacağı YKS TYT sınavı cumartesi günü yapılacak. Peki, YKS (TYT) saat kaçta başlayacak/bitecek? TYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
Her yıl bir kez yapılan YKS TYT sınavı bu yıl cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek için çalışan ve sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, YKS TYT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?