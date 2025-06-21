YKS TYT soruları ve cevapları 2025: ÖSYM YKS TYT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

YKS soruları ve cevap anahtarı 2025 ösym.ais.gov.tr adresinden erişime açılacak. Üniversite sınavı olarak da bilinen AYT, TYT ve YDT oturumları 21-22 Haziran’da düzenleniyor. Temel Yeterlilik Testine 2 milyon 560 bin 649 aday başvuru yaptı. Hayalini kurdukları fakülte ve bölümlerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday sınavda ter dökecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 81 ilde toplam 250 sınav merkezinde yapılacak. Sınavın ardından değerlendirme yapmak isteyen adaylar ise TYT cevap anahtarına odaklandı. 21 Haziran Cumartesi günü yapılan TYT oturumu 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Peki TYT soruları ve cevapları 2025 açıklandı mı? İşte, YKS TYT soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

YKS TYT soruları ve cevapları 2025: ÖSYM YKS TYT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı - 1

Cumartesi günü düzenlenen TYT oturumunda adaylara Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler Testi’nden 20, Temel Matematik’ten 40 ve Fen Bilimleri dersinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Üniversite sınavının ardından öğrenciler soru kitapçıklarını almayacak. Lise mezunu adaylar ve 12. sınıf öğrencileri, sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını YKS soruları ve cevap anahtarı ekranıyla öğrenebilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarının cevap anahtarları ayrı ayrı erişime açılacak. Adaylar YKS soruları ve cevap anahtarı bölümünde sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C, D ve E şıkkı şeklinde görüntüleyebilecek. Peki YKS soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? AYT cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih…

EĞİTİM HABERLERİ

YKS TYT soruları ve cevapları 2025: ÖSYM YKS TYT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı - 2

YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen üniversite sınavı üç oturum şeklinde 21-22 Haziran tarihlerinde düzenleniyor.

Adaylar ilk olarak Cumartesi günü saat 10.15 itibariyle Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılıyor. Pazar günü ise saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Pazar günü öğleden sonra saat 15.35’te Yabancı Dil Testi düzenlenecek.

TYT oturumunun tamamlanmasının ardından saat 15.00'a kadar soruların ve cevapların yüzde 10'nun açıklanması bekleniyor.

TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

YKS TYT soruları ve cevapları 2025: ÖSYM YKS TYT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı - 3

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

YKS soruları ve cevap anahtarları öğrencilere basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar ösym.ais.gov.tr adresinden sorulara ulaşabilecek.

Bazı sınavlarda olduğu soruların %15’i değil tamamı adayların erişimine açılacak. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarına ulaşabilirler.

Soruların en alt bölümünde adaylar için soru sırasına göre doğru cevaplar 5 şıklı olarak yer alıyor.

Yabancı Dil Testi için Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça cevap anahtarları ayrı ayrı erişime açılacak.

YKS TYT soruları ve cevapları 2025: ÖSYM YKS TYT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı - 4

YKS BAŞVURU SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy üniversite sınavına başvuru sayısını duyurdu. YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne toplam 2 milyon 560 bin aday, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne ise 1 milyon 721 aday katılacak. Üniversite sınavının son oturumu olan Yabancı Dil Testi’ne ise 215 bin 488 aday katılım sağlayacak. 

YKS TYT soruları ve cevapları 2025: ÖSYM YKS TYT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı - 5

SINAV SONUÇLARI TEMMUZ’DA DUYURULACAK

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları 22 Temmuz’da erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumlardan elde ettikleri toplam puanlar, başarı sıralamaları ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

Ayrıca sonuç ekranında adayların lise eğitiminde elde ettikleri Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ekli sıralamaları bulunacak.

YKS TYT soruları ve cevapları 2025: ÖSYM YKS TYT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı - 6

HANGİ OTURUMDA KAÇ SORU SORULACAK?

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YDT’de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden 80 soru yöneltilecek ve sınav 120 dakika sürecek.


DAHA FAZLA GÖSTER