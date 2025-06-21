YKS TYT soruları ve cevapları 2025: ÖSYM YKS TYT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
YKS soruları ve cevap anahtarı 2025 ösym.ais.gov.tr adresinden erişime açılacak. Üniversite sınavı olarak da bilinen AYT, TYT ve YDT oturumları 21-22 Haziran’da düzenleniyor. Temel Yeterlilik Testine 2 milyon 560 bin 649 aday başvuru yaptı. Hayalini kurdukları fakülte ve bölümlerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday sınavda ter dökecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 81 ilde toplam 250 sınav merkezinde yapılacak. Sınavın ardından değerlendirme yapmak isteyen adaylar ise TYT cevap anahtarına odaklandı. 21 Haziran Cumartesi günü yapılan TYT oturumu 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Peki TYT soruları ve cevapları 2025 açıklandı mı? İşte, YKS TYT soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
Cumartesi günü düzenlenen TYT oturumunda adaylara Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler Testi’nden 20, Temel Matematik’ten 40 ve Fen Bilimleri dersinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Üniversite sınavının ardından öğrenciler soru kitapçıklarını almayacak. Lise mezunu adaylar ve 12. sınıf öğrencileri, sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını YKS soruları ve cevap anahtarı ekranıyla öğrenebilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarının cevap anahtarları ayrı ayrı erişime açılacak. Adaylar YKS soruları ve cevap anahtarı bölümünde sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C, D ve E şıkkı şeklinde görüntüleyebilecek. Peki YKS soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? AYT cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih…