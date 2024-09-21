YKS (üniversite) ek kayıt işlemleri ne zaman? (2024 ÖSYM ek kayıt tarihleri)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağı, ek tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024-2025 üniversite ek kayıt tarihleri belli oldu. Peki, YKS (üniversite) ek kayıt işlemleri ne zaman?
2024 YKS ek kayıt tarihleri, üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce adayın gündeminde yer almaya başladı. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ise ek kayıt dönemi belli oldu. Peki, üniversite ek kayıt işlemleri ne zaman?