YKS (üniversite) ek kayıt işlemleri ne zaman? (2024 ÖSYM ek kayıt tarihleri)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağı, ek tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024-2025 üniversite ek kayıt tarihleri belli oldu. Peki, YKS (üniversite) ek kayıt işlemleri ne zaman?

YKS (üniversite) ek kayıt işlemleri ne zaman? (2024 ÖSYM ek kayıt tarihleri) - 1

2024 YKS ek kayıt tarihleri, üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce adayın gündeminde yer almaya başladı. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ise ek kayıt dönemi belli oldu. Peki, üniversite ek kayıt işlemleri ne zaman?

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YKS (üniversite) ek kayıt işlemleri ne zaman? (2024 ÖSYM ek kayıt tarihleri) - 2

EK KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

YKS (üniversite) ek kayıt işlemleri ne zaman? (2024 ÖSYM ek kayıt tarihleri) - 3

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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