YKS ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR 2025: Üniversite taban puanları ve 2-4 yıllık kontenjanlar açıklandı mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversite kontenjanlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. YKS yerleştirme sonuçları bugün erişime açılırken gözler ek tercihlere çevrildi. Herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar ek tercihlerde şansını deneyecek. Üniversite kazanan adaylar ise ek tercihlerden yararlanamayacak. YKS yerleştirme işlemlerinde istatistiklere göre devlet üniversitelerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik bölümlerinin doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken öğretmenlik programları ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Peki YKS ek tercih taban puanları 2025 açıklandı mı? İşte, kontenjanlara ilişkin son durum…