YKS ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR 2025: Üniversite taban puanları ve 2-4 yıllık kontenjanlar açıklandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından boşta kalan adaylar ek tercihlere odaklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kontenjanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 1-13 Ağustos tarihinde tercih yapan ancak istediği bölüme yerleşemeyen adaylar ise ek tercihlerde şansını deneyecek. Adaylar, yerleştirme işlemlerinin ardından ek üniversite kontenjanlarını merak ediliyor. Vakıf üniversiteleri ve devlet üniversitelerinin doluluk oranları belli oldu. Peki YKS üniversite ek kontenjanlar 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Üniversite ek kontenjanlarıyla ilgili gelişmeler…

YKS ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR 2025

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversite kontenjanlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. YKS yerleştirme sonuçları bugün erişime açılırken gözler ek tercihlere çevrildi. Herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar ek tercihlerde şansını deneyecek. Üniversite kazanan adaylar ise ek tercihlerden yararlanamayacak. YKS yerleştirme işlemlerinde istatistiklere göre devlet üniversitelerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik bölümlerinin doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken öğretmenlik programları ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Peki YKS ek tercih taban puanları 2025 açıklandı mı? İşte, kontenjanlara ilişkin son durum…

YKS ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR 2025

YKS ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR 2025 AÇIKLANDI MI?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u doldu. Ön lisans (2 yıllık) bölümlerinde ise boş kontenjan kalmadı.

1-5 Eylül’de yapılacak kayıtların ardından boş kalan kontenjanlar belli olacak. ÖSYM boş kalan kontenjanlara ilişkin kılavuz yayımlayacak ve adaylarla paylaşacak. Henüz 2025 yılı taban puanları ve kontenjanları resmi olarak duyurulmadı.

YKS ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR 2025

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu.

YKS ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR 2025

Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekaya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi.

3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

