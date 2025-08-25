YKS ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR 2025: Üniversite taban puanları ve 2-4 yıllık kontenjanlar açıklandı mı?
YKS yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından boşta kalan adaylar ek tercihlere odaklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kontenjanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 1-13 Ağustos tarihinde tercih yapan ancak istediği bölüme yerleşemeyen adaylar ise ek tercihlerde şansını deneyecek. Adaylar, yerleştirme işlemlerinin ardından ek üniversite kontenjanlarını merak ediliyor. Vakıf üniversiteleri ve devlet üniversitelerinin doluluk oranları belli oldu. Peki YKS üniversite ek kontenjanlar 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Üniversite ek kontenjanlarıyla ilgili gelişmeler…
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversite kontenjanlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. YKS yerleştirme sonuçları bugün erişime açılırken gözler ek tercihlere çevrildi. Herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar ek tercihlerde şansını deneyecek. Üniversite kazanan adaylar ise ek tercihlerden yararlanamayacak. YKS yerleştirme işlemlerinde istatistiklere göre devlet üniversitelerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik bölümlerinin doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken öğretmenlik programları ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Peki YKS ek tercih taban puanları 2025 açıklandı mı? İşte, kontenjanlara ilişkin son durum…