YKS (üniversite) ek tercih dönemi 2024: YKS ek tercih ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. YKS sınav sonuçları sonrasında aldıkları sözel ve eşit ağırlık puanlarına göre tercih yapan ve bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek tercihlerle birlikte istedikleri bölümlerin boş kontenjanlarına göre tercih yapacak. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2024 YKS ek tercih tarihleri, güzel bir üniversite okuyabilme ihtimaliyle bir kez daha tercih yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. YKS ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla bir kez daha istedikleri bölümleri ve okulları tercih edecek. Peki, 2024 YKS ek tercih ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?