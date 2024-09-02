YKS (üniversite) ek tercih dönemi 2024: YKS ek tercih ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 YKS ek tercih tarihleri, güzel bir üniversite okuyabilme ihtimaliyle bir kez daha tercih yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. YKS ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla bir kez daha istedikleri bölümleri ve okulları tercih edecek. Peki, 2024 YKS ek tercih ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?