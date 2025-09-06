YKS üniversite ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
YKS 2025 tercih sürecinde ilk yerleştirmeler sona ererken gözler ek tercih dönemine çevrildi. Üniversiteye yerleşemeyen ya da kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adayların beklediği YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM’den yapılacak açıklama bekleniyor. Adaylar, boş kontenjanların hangi üniversite ve bölümlerde olduğunu görebilmek için yayımlanacak olan ek tercih kılavuzundan faydalanacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2025 YKS ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin 5 Eylül'de tamamlanmasının ardından gözler fakültelerdeki boş kontenjan sayılarına çevrildi. Adaylar istedikleri bölümler için açıklanacak olan kontenjan sayısına göre tercih yapacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?.