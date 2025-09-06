YKS üniversite ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

YKS 2025 tercih sürecinde ilk yerleştirmeler sona ererken gözler ek tercih dönemine çevrildi. Üniversiteye yerleşemeyen ya da kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adayların beklediği YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM’den yapılacak açıklama bekleniyor. Adaylar, boş kontenjanların hangi üniversite ve bölümlerde olduğunu görebilmek için yayımlanacak olan ek tercih kılavuzundan faydalanacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2025 YKS ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin 5 Eylül'de tamamlanmasının ardından gözler fakültelerdeki boş kontenjan sayılarına çevrildi. Adaylar istedikleri bölümler için açıklanacak olan kontenjan sayısına göre tercih yapacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ek tercih döneminde adayların kontenjan bilgilerini öğrenebilmeleri için ek yerleştirme kılavuzu hazırlayacak. Bu kılavuzda, üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanlar, tercih koşulları ve başvuru tarihleri yer alacak.

Henüz ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Kılavuz yayımlandığında adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek ve ek tercihte bulunabilecek.

2025 YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Geçmiş yıllardaki takvimler incelendiğinde, YKS ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme kayıtlarının tamamlanmasının ardından Eylül ayının ikinci haftasında başlıyor. 2025 yılında da benzer bir tarihin uygulanması bekleniyor.

Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda iletecek.

KİMLER EK TERCİHLERDEN YARARLANABİLİYOR?

2025 YKS ek yerleştirme sürecine kimlerin başvuru yapabileceği de merak konusu oldu.,

ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre, ilk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar ek yerleştirme hakkından yararlanabiliyor.

Ayrıca, özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleşen adaylar da merkezi yerleştirme puanlarını kullanarak farklı programlara başvuruda bulunabiliyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların ek tercih yapma imkânı bulunmuyor.

Bu nedenle adayların süreci dikkatle takip etmesi ve başvuru koşullarını göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.

