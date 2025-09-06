YKS üniversite ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KİMLER EK TERCİHLERDEN YARARLANABİLİYOR?

2025 YKS ek yerleştirme sürecine kimlerin başvuru yapabileceği de merak konusu oldu.,



ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre, ilk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar ek yerleştirme hakkından yararlanabiliyor.



Ayrıca, özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleşen adaylar da merkezi yerleştirme puanlarını kullanarak farklı programlara başvuruda bulunabiliyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların ek tercih yapma imkânı bulunmuyor.



Bu nedenle adayların süreci dikkatle takip etmesi ve başvuru koşullarını göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.