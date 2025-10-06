YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Öğrencilerin gözü sonuç ekranında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 25 Eylül'de başlayan YKS ek tercih sürecinin ardından binlerce aday boş kalan kontenjanlar için tercihlerini tamamladı. 30 Eylül'e kadar tercihlerini tamamlayan ve toplamda 24 tercih yapabilen adaylar şimdi ÖSYM'de gelecek YKS ek tercih sonuçları duyurusunu bekliyor. Peki, 2025 YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Üniversite sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. İlk tercihlerin ardından bir programa kayıt hakkı kazanamayan veya yerleştiği programa kayıt yaptırmayan öğrenciler, ek tercihler ile birlikte bir kez daha şanslarını deneyecek. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında sonuçlar, tercih süreci tamamlandıktan sonra genellikle 10 gün ile 2 hafta içerisinde adayların erişimine açılıyor.

Bu nedenle 2025 YKS ek tercih sonuçlarının Ekim ayının ikinci haftasında, yani 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ek yerleştirme, ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ve kayıt yaptırmayan adayların bıraktığı yerlere öğrenci alınması için düzenleniyor. Bu kapsamda adaylar, en fazla 24 tercih hakkını kullanabiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte kazanan adaylar, ilgili üniversitelerin duyurduğu tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

