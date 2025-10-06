YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Öğrencilerin gözü sonuç ekranında
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 25 Eylül'de başlayan YKS ek tercih sürecinin ardından binlerce aday boş kalan kontenjanlar için tercihlerini tamamladı. 30 Eylül'e kadar tercihlerini tamamlayan ve toplamda 24 tercih yapabilen adaylar şimdi ÖSYM'de gelecek YKS ek tercih sonuçları duyurusunu bekliyor. Peki, 2025 YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Üniversite sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. İlk tercihlerin ardından bir programa kayıt hakkı kazanamayan veya yerleştiği programa kayıt yaptırmayan öğrenciler, ek tercihler ile birlikte bir kez daha şanslarını deneyecek. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?