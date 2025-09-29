YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler için yarın son gün

2025 YKS ek tercih sonuçları, üniversiteli olma hayali kuran binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Her yıl YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte kalan boş kontenjanlar için tercih yapılıyor. Hiç bir bölüme kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise YKS ek tercihlerle birlikte son kez şanslarını deniyor. Peki, bu yıl YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?