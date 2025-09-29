YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler için yarın son gün
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları 2025 tarihi, 25 Eylül'de başlayan üniversite ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih takvimi doğrultusunda tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Tamamlamayan adaylar için ise tercih süresi yarın dolacak. 30 Eylül'de tamamlanacak YKS ek tercih işlemlerinin ardından adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekleyecek. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS ek tercih sonuçları, üniversiteli olma hayali kuran binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Her yıl YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte kalan boş kontenjanlar için tercih yapılıyor. Hiç bir bölüme kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise YKS ek tercihlerle birlikte son kez şanslarını deniyor. Peki, bu yıl YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?