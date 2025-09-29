YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler için yarın son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları 2025 tarihi, 25 Eylül'de başlayan üniversite ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih takvimi doğrultusunda tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Tamamlamayan adaylar için ise tercih süresi yarın dolacak. 30 Eylül'de tamamlanacak YKS ek tercih işlemlerinin ardından adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekleyecek. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler için yarın son gün - 1

2025 YKS ek tercih sonuçları, üniversiteli olma hayali kuran binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Her yıl YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte kalan boş kontenjanlar için tercih yapılıyor. Hiç bir bölüme kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise YKS ek tercihlerle birlikte son kez şanslarını deniyor. Peki, bu yıl YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler için yarın son gün - 2

2025 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

2024 yılında YKS ek tercih sonuçları, ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih sonuçlarının 30 Eylül'de tamamlanacak olması nedeniyle sonuçların ekim ayının 2. haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler için yarın son gün - 3

EK TERCİHLER 30 EYLÜL'DE SONA ERECEK

YKS ek tercihler, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlamıştı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınmaya devam eden tercihler, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.

YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler için yarın son gün - 4

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak.

YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor.

Buna göre; 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl ek ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER