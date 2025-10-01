YKS üniversite ek tercih sonuçları sorgulama tarihi 2025: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç duyurusu bekleniyor

YKS üniversite ek tercih sonuçlarında son durum, kılavuzda yayımlanan ek kontenjanlar için şansını deneyen adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih sürecinin 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle araştırılmaya başladı. 2025 YKS merkezi yerleştirme işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlar ile merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara tercih yapan adaylar, ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversiteli olma hayali kuran on binlerce öğrenci, ilk tercih sonunda yerleşemedikleri bölümler için bir kez daha şansını deniyor. YKS ek tercihleriyle birlikte boş kalan kontenjanları değerlendirmeye çalışan öğrenciler, toplamda 24 tercih yapabildi. Peki, YKS üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ek yerleştirme işlemleri 30 Eylül'de sona erdi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları, geçtiğimiz yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandı.

Bu nedenle sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TOPLAM 24 TERCİH YAPILABİLDİ

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2025-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2025-YKS merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adayların 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapma hakkı bulunuyor.

139 BİN EK KONTENJAN VAR

2025-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların, ek yerleştirmede tercih yapma hakkı bulunmuyor.

Ek yerleştirme kontenjanlarını, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip adaylar tercih edebiliyor.

Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor.

Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde yaklaşık 139 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.

