YKS üniversite sınavı başvuru takvimi 2026: YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversiteye giden yolda en kritik aşama olan YKS sınavı başvuruları için geri sayım başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar sürerken, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvime göre TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS 2026 başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sınav oturum tarihleri netleşti. 2026 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?