YKS üniversite sınavı başvuru takvimi 2026: YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
20.01.2026 15:37
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversiteye giden yolda en kritik aşama olan YKS sınavı başvuruları için geri sayım başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar sürerken, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvime göre TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS 2026 başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sınav oturum tarihleri netleşti. 2026 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 YKS başvurularının başlayacağı tarih, sınava katılım sağlayacak olan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 oturumla düzenlenecek olan YKS sınavı için başvurular kısa bir zaman sonra başlayacak. İşte 2026 YKS üniversite sınavı başvuru takvimi.
2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı.
Buna göre; YKS’de başvuruları 6 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta tamamlanacak.
YKS sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.
YKS, TYT, YDT, AYT OTURUM TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar