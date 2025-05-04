YKS (üniversite sınavı) giriş belgesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri sorgula

YKS sınav yerlerinin bulunduğu sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilecek. Öğrenciler, 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek sınavlara katılırken ilgili oturumun sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. YKS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava katılacağı okulun açık adresi, okulun adı, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Geçerli kimlik belgesi veya sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Kimlik kontrolü ve sınav giriş belgesi kontrolü için adayların sınavdan en az bir saat önce okullarda hazır olması gerekiyor.Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı mı? İşte, sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih…