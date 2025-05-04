YKS (üniversite sınavı) giriş belgesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri sorgula

YKS sınav giriş belgesi için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. Türkiye’nin en geniş kapsamlı merkezi sınavlarından olan üniversite sınavı AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda düzenlenecek. YKS sınavı başvurularını her bir oturum için ayrı ayrı yapan adaylar ise sınav giriş belgesine odaklandı. YKS sınav yerleri internet üzerinden erişime açılacak ve adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama işlemi yapılabilecek. Peki YKS sınav giriş yerleri 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav giriş belgesi sorgulama yöntemi…

YKS (üniversite sınavı) giriş belgesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri sorgula - 1

YKS sınav yerlerinin bulunduğu sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilecek. Öğrenciler, 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek sınavlara katılırken ilgili oturumun sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. YKS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava katılacağı okulun açık adresi, okulun adı, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Geçerli kimlik belgesi veya sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Kimlik kontrolü ve sınav giriş belgesi kontrolü için adayların sınavdan en az bir saat önce okullarda hazır olması gerekiyor.Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı mı? İşte, sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih…

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YKS (üniversite sınavı) giriş belgesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri sorgula - 2

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Üniversite sınavı bu yıl 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

YKS sınav giriş belgesi sınavdan 10 gün önce ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. AYT, TYT ve YDT sınav yerlerinin en geç 11 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

YKS (üniversite sınavı) giriş belgesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri sorgula - 3

YKS sınav giriş belgesi T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte öğrenilebilecek. Adaylar sınav gününde belgelerini yanlarında bulunduracak. AYT, TYT ve YDT sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilecek.

Adayın fotoğrafı, sınavın yapılacağı okulun adı ve açık adresi, salon, sıra numarası ile birlikte adayın uyması gereken sınav kuralları belgede yer alacak. Aday şifresini unutanlar “ Şifremi unuttum” seçeneğiyle birlikte yeni şifre alabilirler.

YKS (üniversite sınavı) giriş belgesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri sorgula - 4

2025 ÜNİVERSİTE SINAV TAKVİMİ

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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