YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 ÖSYM AYT, TYT ve YDT sınav saati ve oturum süresi

YKS sınavı üç farklı oturumda organize edilecek. Adaylar TYT, YDT ve AYT oturumlarına katılacak. Temel Yeterlilik Testi’nde Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testleri yer alacak. AYT’de ise Türk Dili ve Edebiyat, Sosyal Bilimler - 1, Matematik ile Fen Bilimlerinden oluşan sorular yöneltilecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde organize edilecek. ÖSYM YKS sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Sınavlara geç kalan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak? işte, sınav takvimi…