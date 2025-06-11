YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 ÖSYM AYT, TYT ve YDT sınav saati ve oturum süresi

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları için geri sayım başladı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdürmek isteyen binlerce aday sınav hazırlıklarını tamamladı. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken adaylar, oturum günü ve sınav süresine odaklandı. Sınav günü adaylar geçerli kimlik belgeleri ve sınav giriş belgesiyle birlikte oturumların yapılacağı okullarda hazır bulunacaklar. 2025 yılında toplam 2 milyon 560 bin 640 başvuru yaptı. Peki Üniversite sınavı 2025 ne zaman, saat kaçta? İşte, AYT, TYT ve YDT sınav süresi…

YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 ÖSYM AYT, TYT ve YDT sınav saati ve oturum süresi - 1

YKS sınavı üç farklı oturumda organize edilecek. Adaylar TYT, YDT ve AYT oturumlarına katılacak. Temel Yeterlilik Testi’nde Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testleri yer alacak. AYT’de ise Türk Dili ve Edebiyat, Sosyal Bilimler - 1, Matematik ile Fen Bilimlerinden oluşan sorular yöneltilecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde organize edilecek. ÖSYM YKS sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Sınavlara geç kalan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak? işte, sınav takvimi…

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YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 ÖSYM AYT, TYT ve YDT sınav saati ve oturum süresi - 2

YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran Pazar saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 ÖSYM AYT, TYT ve YDT sınav saati ve oturum süresi - 3

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 1 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 ÖSYM AYT, TYT ve YDT sınav saati ve oturum süresi - 4

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı. 

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