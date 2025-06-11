YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 ÖSYM AYT, TYT ve YDT sınav saati ve oturum süresi
Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları için geri sayım başladı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdürmek isteyen binlerce aday sınav hazırlıklarını tamamladı. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken adaylar, oturum günü ve sınav süresine odaklandı. Sınav günü adaylar geçerli kimlik belgeleri ve sınav giriş belgesiyle birlikte oturumların yapılacağı okullarda hazır bulunacaklar. 2025 yılında toplam 2 milyon 560 bin 640 başvuru yaptı. Peki Üniversite sınavı 2025 ne zaman, saat kaçta? İşte, AYT, TYT ve YDT sınav süresi…
YKS sınavı üç farklı oturumda organize edilecek. Adaylar TYT, YDT ve AYT oturumlarına katılacak. Temel Yeterlilik Testi’nde Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testleri yer alacak. AYT’de ise Türk Dili ve Edebiyat, Sosyal Bilimler - 1, Matematik ile Fen Bilimlerinden oluşan sorular yöneltilecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde organize edilecek. ÖSYM YKS sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Sınavlara geç kalan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak? işte, sınav takvimi…