YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? (ÖSYM AYT-TYT sınav tarihi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Güzel bir üniversite kazanabilme hayaliyle YKS sınavına girecek olan adaylar çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, bir yandan da gözler 2025 YKS sınav yerlerine çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS sınav yerleri için tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, 2025 YKS (üniversite sınavı) ne zaman? YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
2025 YKS için geri sayım sürüyor. Lise son sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacakları YKS sınavı 2 oturumla gerçekleşecek. Üniversiteli olabilmek için ilk önce TYT sonra AYT sınavına girecek olan adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler için tercihte bulunacak. Peki, YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?