YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? (ÖSYM AYT-TYT sınav tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Güzel bir üniversite kazanabilme hayaliyle YKS sınavına girecek olan adaylar çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, bir yandan da gözler 2025 YKS sınav yerlerine çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS sınav yerleri için tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, 2025 YKS (üniversite sınavı) ne zaman? YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? (ÖSYM AYT-TYT sınav tarihi) - 1

2025 YKS için geri sayım sürüyor. Lise son sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacakları YKS sınavı 2 oturumla gerçekleşecek. Üniversiteli olabilmek için ilk önce TYT sonra AYT sınavına girecek olan adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler için tercihte bulunacak. Peki, YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

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YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? (ÖSYM AYT-TYT sınav tarihi) - 2

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

Buna göre; YKS sınav giriş yerlerinin 9-13 Haziran 2025 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? (ÖSYM AYT-TYT sınav tarihi) - 3

2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS takvimine göre;

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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