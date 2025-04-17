YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? (ÖSYM AYT-TYT sınav tarihi)

2025 YKS için geri sayım sürüyor. Lise son sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacakları YKS sınavı 2 oturumla gerçekleşecek. Üniversiteli olabilmek için ilk önce TYT sonra AYT sınavına girecek olan adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler için tercihte bulunacak. Peki, YKS (üniversite sınavı) ne zaman? 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?