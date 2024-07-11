YKS (üniversite sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2024 sonuçları için gözler ÖSYM sonuç ekranında

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.