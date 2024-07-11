YKS (üniversite sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2024 sonuçları için gözler ÖSYM sonuç ekranında

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Sınavdan alacakları puanlar ve sıralamaları doğrultusunda tercihte bulunacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, YKS (üniversite sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS (üniversite sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2024 sonuçları için gözler ÖSYM sonuç ekranında - 1

Üniversite adaylarının katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  8-9 Haziran 2024 tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan adayların gündeminde sonuçlar var. ÖSYM yayımladığı takvimle YKS sonuç tarihini duyurmuştu.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS (üniversite sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2024 sonuçları için gözler ÖSYM sonuç ekranında - 2

ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde  YKS sonuçları için 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü işaret edildi.

YKS (üniversite sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2024 sonuçları için gözler ÖSYM sonuç ekranında - 3

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK=

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS (üniversite sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2024 sonuçları için gözler ÖSYM sonuç ekranında - 4

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

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