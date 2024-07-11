YKS (üniversite sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2024 sonuçları için gözler ÖSYM sonuç ekranında
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Sınavdan alacakları puanlar ve sıralamaları doğrultusunda tercihte bulunacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, YKS (üniversite sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Üniversite adaylarının katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan adayların gündeminde sonuçlar var. ÖSYM yayımladığı takvimle YKS sonuç tarihini duyurmuştu.