YKS (üniversite sınavı) tarihleri 2025: AYT, TYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak?
Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Hayallerindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday sınav hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre YKS başvuru ve geç başvuru işlemleri sona erdi. Üniversite sınavı üç farklı oturumda düzenlenecek. Adaylar Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarına katılacak. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlara göre elde ettikleri puanlarla 2 ve 4 yıllık üniversiteleri tercih edecek. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte, üniversite sınavı takvimi…
Her yıl binlerce adayın başvuru yaptığı üniversite sınavı başvuruları Mart ayı içerisinde tamamlandı. YKS başvurularının tamamlanmasıyla sınav tarihleri gündeme geldi. Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri, kalan sınav gününe çalışma tempolarını belirleyecek. TYT oturumunda Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Türkçe’den toplam 120 soru sorulacak. AYT’de ise Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler -2 , Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden toplam 160 soru yöneltilecek. Yabancı Dil Testi ise 80 sorudan oluşacak. Peki YKS’ye kaç gün kaldı? İşte, oturumlara göre sınav tarihleri…