YKS (üniversite sınavı) tarihleri 2025: AYT, TYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak?

YKS’YE KAÇ GÜN KALDI?

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları bu yıl Haziran ayında düzenlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 21-22 Haziran’da organize edilecek.



Sınav giriş belgeleri ise sınavdan 10 gün önce adayların erişimine açılacak. Sınav merkezi tercihlerine göre öğrencilerin sınav yerleri belirlenecek.



Temel Yeterlilik Testi 21 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi (öğleden sonra) 22 Haziran’da düzenlenecek.