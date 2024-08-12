YKS (üniversite) tercih sonuçları 2024: ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açılması için geri sayım başladı. YKS sınavlarından aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercih işlemlerini yapan öğrenciler, hangi okulları kazandıklarını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden yapılacak olan duyuru sonrasında YKS tercih sonuçları açıklanacak. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 üniversite yerleştirme sonuçları duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce öğrencinin, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle katılım sağladıkları YKS (TYT, AYT) sınavlarının ardından sonuçlar açıklanmış ve öğrenciler aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapmıştı. Şimdi ise tüm gözler ÖSYM'nin sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?