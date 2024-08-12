YKS (üniversite) tercih sonuçları 2024: ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için tarihler merak ediliyor.



YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.



Buna göre; 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce 13-18 Ağustos tarihlerinde tercih sonuçlarının ilan edileceği tahmin ediliyor.