YKS (üniversite) tercih sonuçları 2024: ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açılması için geri sayım başladı. YKS sınavlarından aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercih işlemlerini yapan öğrenciler, hangi okulları kazandıklarını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden yapılacak olan duyuru sonrasında YKS tercih sonuçları açıklanacak. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS (üniversite) tercih sonuçları 2024: ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 üniversite yerleştirme sonuçları duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce öğrencinin, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle katılım sağladıkları YKS (TYT, AYT) sınavlarının ardından sonuçlar açıklanmış ve öğrenciler aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapmıştı. Şimdi ise tüm gözler ÖSYM'nin sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS (üniversite) tercih sonuçları 2024: ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için tarihler merak ediliyor.

YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Buna göre; 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce 13-18 Ağustos tarihlerinde tercih sonuçlarının ilan edileceği tahmin ediliyor.

YKS (üniversite) tercih sonuçları 2024: ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercihler sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS (üniversite) tercih sonuçları 2024: ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

ÜNİVERSİTE KAYITLARI DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS (üniversite) tercih sonuçları 2024: ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

YKS EK TERCİH TARİHLERİ

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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