YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu geride kaldı. Milyonlarca öğrenci sınav sürecinin ardından tercihlerini tamamladı ve şimdi gözler ÖSYM’den gelecek olan YKS üniversite tercih sonuçları açıklamasına çevrildi. ÖSYM’nin takvimine göre sonuçların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin resmi açıklamasının ardından YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açılacak. Sonuçların duyurulmasının ardından yoğunluk yaşanabileceği için öğrencilerin sabırlı olması ve resmi kanallar dışında hiçbir platforma itibar etmemesi öneriliyor. İşte YKS tercih sonuçları için beklenen tarih ve üniversite kayıt takvimi.

YKS 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve geçmiş yılların takvimleri dikkate alındığında, tercih sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde duyurulması öngörülüyor. Üniversite kayıt tarihlerinin 1-5 Eylül'de yapılacak olması nedeniyle, üniversite tercih sonuçlarının en geç 25-29 Ağustos tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar sonuçları öğrenmek için “sonuc.osym.gov.tr” adresini ziyaret edecek.

SONUÇLAR AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların izlemesi gereken yeni süreçler başlayacak.

Üniversiteye yerleşen öğrenciler için elektronik kayıt (e-Devlet üzerinden) ve üniversiteye şahsen kayıt süreci başlayacak. Adayların 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt yaptırmaları gerekecek. Aksi takdirde kayıt haklarını kaybedebilirler.

İlk tercih döneminde yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme başvuruları açılacak. Bu süreçte boş kalan kontenjanlara yeniden başvuru yapılabilecek.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanı sıra üniversiteler de kendi sistemleri üzerinden kayıt işlemlerini kabul edecek. Belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması, kayıt sürecinin aksamaması açısından büyük önem taşıyor.

