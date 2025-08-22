YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM’nin resmi açıklamasının ardından YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açılacak. Sonuçların duyurulmasının ardından yoğunluk yaşanabileceği için öğrencilerin sabırlı olması ve resmi kanallar dışında hiçbir platforma itibar etmemesi öneriliyor. İşte YKS tercih sonuçları için beklenen tarih ve üniversite kayıt takvimi.