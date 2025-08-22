YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu geride kaldı. Milyonlarca öğrenci sınav sürecinin ardından tercihlerini tamamladı ve şimdi gözler ÖSYM’den gelecek olan YKS üniversite tercih sonuçları açıklamasına çevrildi. ÖSYM’nin takvimine göre sonuçların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin resmi açıklamasının ardından YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açılacak. Sonuçların duyurulmasının ardından yoğunluk yaşanabileceği için öğrencilerin sabırlı olması ve resmi kanallar dışında hiçbir platforma itibar etmemesi öneriliyor. İşte YKS tercih sonuçları için beklenen tarih ve üniversite kayıt takvimi.