YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi 2025: YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarında son durum, üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2025 YKS tercih sürecini tamamlayan adayların gözü, ÖSYM tarafından açıklanacak üniversite yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını ve üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşip yerleşemediklerini merak ediyor. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle gözler artık YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından beklenen tarih.

YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi 2025: YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? - 1

2025 YKS’de milyonlarca öğrenci, hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite yerleştirme sonuçlarını bekliyor. ÖSYM’nin açıklama yapacağı tarih, hem adaylar hem de aileler tarafından büyük merakla takip ediliyor. Üniversite kayıt tarihlerinin de artık iyice yaklaşmasıyla birlikte tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi 2025: YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? - 2

YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında YKS yerleştirme sonuçlarının, tercih işlemlerinin bitiminden yaklaşık 10-15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Bu nedenle sonuçların Ağustos ayının son haftasında duyurulması öngörülüyor. ÖSYM tarafından resmi tarih paylaşıldığında adaylar, sonuçlara anında erişebilecek.

YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi 2025: YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? - 3

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi 2025: YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? - 4

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanı sıra üniversiteler de kendi sistemleri üzerinden kayıt işlemlerini kabul edecek. Belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması, kayıt sürecinin aksamaması açısından büyük önem taşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER