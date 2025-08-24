YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi 2025: YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

2025 YKS’de milyonlarca öğrenci, hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite yerleştirme sonuçlarını bekliyor. ÖSYM’nin açıklama yapacağı tarih, hem adaylar hem de aileler tarafından büyük merakla takip ediliyor. Üniversite kayıt tarihlerinin de artık iyice yaklaşmasıyla birlikte tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?