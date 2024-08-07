YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih sonuçları için geri sayım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, 4 Ağustos'ta üniversite tercihlerinin sona ermesinin ardından merak ediliyor. Güzel bir üniversite okuyabilmek için, YKS sınavlarından aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih sonuçları için geri sayım - 1

2024 üniversite tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 4 Ağustos'ta sona eren YKS tercih işlemlerinin ardından, binlerce öğrenci tercihlerine göre üniversitelere yerleştirilecek. İlk tercihler sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercihlerin başlamasını bekleyecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih sonuçları için geri sayım - 2

YKS TERCİHLERİ SONA ERDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 4 Ağustos'a uzatıldığını bildirmişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini belirterek, "Kontrollerinizi yapmanızı ve işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatıyor, tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih sonuçları için geri sayım - 3

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih sonuçları için geri sayım - 4

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih sonuçları için geri sayım - 5

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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