YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih sonuçları için geri sayım
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, 4 Ağustos'ta üniversite tercihlerinin sona ermesinin ardından merak ediliyor. Güzel bir üniversite okuyabilmek için, YKS sınavlarından aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 üniversite tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 4 Ağustos'ta sona eren YKS tercih işlemlerinin ardından, binlerce öğrenci tercihlerine göre üniversitelere yerleştirilecek. İlk tercihler sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercihlerin başlamasını bekleyecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?