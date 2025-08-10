YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları tarihi
YKS tercih sonuçları için üniversiteli adaylarının büyük heyecanı sürmeye devam ediyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar büyük bir merakla ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, üniversitelere kayıt tarihleri ve ek yerleştirme süreci de başlayacak. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yerleştirme sürecinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler hangi üniversite ve bölümlere yerleştiklerini öğrenebilecek.